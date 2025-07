Medici Legali, a Siderno pubblicato l’Avviso Pubblico per la formazione di una short-list

Con Determinazione del Segretario Generale n° 881 del 10 luglio 2025, il Comune di Siderno ha disposto l’avvio della procedura finalizzata alla formazione di un elenco di medici, cui conferire incarichi di consulenza, assistenza e supporto medico-legale nella gestione delle richieste di risarcimento, sia nella fase stragiudiziale (diffide risarcitorie, negoziazioni, mediazioni, transazioni), che nella fase giudiziale avanti all’autorità Giudiziaria di ogni ordine a grado, per la migliore tutela degli interessi dell’Ente.

Alla short-list, che verrà formata coi soggetti aventi i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, il Comune di Siderno potrà attingere per il conferimento degli incarichi, e la sua tenuta sarà demandata all’Avvocatura Civica.

Potranno presentare domanda d’inserimento nell’elenco i medici specializzati in medicina-legale; ortopedia; fisiatria; medicina generale; chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; in possesso della cittadinanza italiana (o in uno dei Paesi Ue) dei diritti civili e politici, iscritti all’Ordine dei Medici, capaci di contrarre con la P.A., che non abbiano subito condanne penali di cui all’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e misure di prevenzione o sentenze di condanna passata in giudicato di cui al Codice delle leggi antimafia, in possesso dei requisiti di moralità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e che non si trovino in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e in possesso, altresì, di idonea assicurazione RC professionale.

Dopo aver scaricato e consultato l’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale www.comune.siderno.rc.it insieme al modello di domanda, la domanda di partecipazione, sottoscritta con firma autografa o digitale, gli aventi diritto, potrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le 23:59 del 5 settembre 2025, allegando il proprio curriculum professionale e la fotocopia di un documento d’identità.

La formazione dell’elenco è finalizzata unicamente all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, concorrenza e par condicio, di professionisti aventi i requisiti richiesti, a cui l’Ente ha facoltà di conferire incarichi di consulenza medico-legale.

L’elenco completo e definitivo sarà approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Siderno per 15 giorni.