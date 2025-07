Area intermodale di via Mazzini di Villa San Giovanni: iniziati i lavori

Area intermodale di via Mazzini, da lunedì il via al cantiere: è così che la Città cambia, realizzando quelle opere che servono alla vivibilità e che da decenni sono solo promesse da campagna elettorale.

Tra avvio della progettazione per l’autoporto e avvio del cantiere di via Mazzini si utilizzano i fondi del decreto di emergenza ambientale finalmente per le due opere che rappresentano la svolta per la Città.

Era l’anno 2003 quando alla città fu riconosciuto lo stato di emergenza ambientale per il passaggio dei mezzi diretti e provenienti dalla Sicilia: il consiglio comunale di allora votò le opere considerate essenziali per ridare vivibilità e decoro a Villa San Giovanni. Due delle opere fondamentali, da sempre e da tutti riconosciute come tali, sono l’area intermodale di via Mazzini (comunemente detta parcheggio destinato anche ad ospitare il mercato settimanale) e l’autoporto (il cosiddetto polmone di stoccaggio) in zona Castelluccio.

La storia purtroppo è lunga più di 20 anni: nel 2015 la competenza per la realizzazione delle opere passa dal commissario (ossia il prefetto) al comune e nel 2017 le somme residue del decreto di emergenza ambientale vengono trasferite nelle casse del comune di Villa San Giovanni.

In mezzo il dissesto dichiarato nel 2021 e la costituzione nel 2023 di un nuovo fondo vincolato sul bilancio 2024/2026 pari ad euro 8.003.069,59 milioni, ossia quanto è residuato dalle spese sostenute per la bretella autostradale e per il molo sottoflutto in località Croce Rossa.

Quest’amministrazione, nel portare avanti una scelta assunta all’unanimità dai precedenti consigli comunali dal 2003 ad oggi, è stata “costretta” a ripartire con le progettazioni, ormai vetuste e non rispondenti ai nuovi criteri minimi ambientali: siamo ben contenti di aver ripreso l’iter da principio perché questo permetterà alla nostra comunità di godere di nuovi spazi di vivilibilità e condivisione per le diverse necessità.

L’area intermodale di via Mazzini non sarà soltanto un parcheggio destinato a decongestionare il quartiere Immacolata e le vie centrali di Villa San Giovanni (offrendo alternative alle migliaia di pendolari dello Stretto), ma sarà uno spazio di aggregazione con aree verdi che incideranno sulla qualità ambientale, sociale ed anche economica. Noi oggi immaginiamo l’utilizzo per il mercato del giovedì: ma piacerà tanto questa nuova area da stuzzicare la creatività e le proposte di tutti noi villesi.

Aperto un cantiere che si attende da troppo, all’amministrazione resta la gioia ma anche la responsabilità: vigileremo senza soluzione di continuità perché i lavori procedano spediti e anche quest’opera possa essere percepita (al pari di piazza delle Repubbliche Marinare) come opera della Città, di cui diventare tutto insieme custodi.

Alla futura gestione del parcheggio (con convenzioni e agevolazioni) lavoreremo in questi 180 giorni che ci separano dalla chiusura lavori (fissata per il 19 gennaio 2026), certi che si troveranno le soluzioni migliori per l’utilizzo da parte dei pendolari ma anche da parte dei villesi.

Oggi ci godiamo, come comunità e non come amministrazione, l’avvio del cantiere, certi che questo è un risultato fondamentale nella nuova visione di ‘Città che cambia’ e che mette al centro i villesi e lo sviluppo di Villa San Giovanni, riuscendo a coniugare la vocazione trasportista con la nuova visione di Città smart , Citta di servizi e di offerta turistica.

Un obiettivo importante del nostro programma elettorale si è concretizzato: questo ci rende orgogliosi e ci motiva a far sempre ed ancora di più a servizio della nostra Città.