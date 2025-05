Al via la stagione balneare 2025 – la Capitaneria di porto di Gioia Tauro incontra i gestori delle strutture balneari

Oggi presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro si è svolto un incontro con i gestori degli stabilimenti e delle strutture balneari del circondario marittimo di Gioia Tauro. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di presentare la nuova ordinanza di sicurezza balneare e illustrare le importanti novità introdotte dal Ministero competente e dal Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto per la imminente stagione estiva .

Tra le principali novità , spicca la fissazione, uniforme su tutto il territorio nazionale, dei limiti temporali della stagione balneare individuati tra il 17 maggio e il 21 settembre, periodo durante il quale vige l’obbligo per i gestori di strutture e stabilimenti di attivare un servizio di salvataggio.

È stata inoltre introdotta la bandiera verde, che sostituisce la precedente bandiera bianca e che, al fine di uniformare e standardizzare con univoci segnali riconoscibili anche da turisti non abituali o stranieri, identifica le condizioni di mare calmo e la presenza del servizio di salvataggio.

Numerosi i richiami fatti dal Comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Fregata Martino RENDINA al buon senso, alla prudenza e all’importanza del servizio di salvataggio, alla sua efficienza, continuità, reattività, e alla sinergia con la guardia costiera.

Rivolgendosi ai gestori il comandante ha detto che gli assistenti di salvataggio svolgono un ruolo fondamentale e rappresentano l’occhio della guardia costiera sui litorali.

Proseguendo Rendina ha precisato che lo scopo della Capitaneria di Porto è accompagnare i gestori in questo avvio di stagione, ponendo le basi per una crescita che consenta di raggiungere rapidamente un livello omogeneo del servizio di salvataggio e una sicurezza uniforme lungo tutto il litorale. Particolare attenzione è stata raccomandata circa la predisposizione dei segnali a mare (gavitelli) delimitanti la fascia di mare riservata alla balneazione, e alla fermezza che l’assistente bagnante deve dimostrare verso l’utenza balneare in caso di condizioni di pericolo che sconsiglino di entrare in acqua.

È stata inoltre con forza sottolineata l’importanza del ruolo dell’assistente bagnante il quale non deve essere mai distolto dal suo servizio, essenziale e posto a tutela di un pubblico interesse, la sicurezza, e che, proprio per questo, può essere chiamato a rispondere per le proprie azioni o omissioni.

Infine è stato comunicato che ci saranno controlli regolari durante l’intera stagione balneare da parte della Guardia Costiera che agirà come un occhio discreto ma attento, pronto a intervenire con garbo ma con altrettanta fermezza per reprimere comportamenti imprudenti o pericolosi.

Al termine dell’incontro, i gestori hanno espresso la loro gratitudine al Comandante Rendina e alla Capitaneria di Porto di Gioia tauro per l’incontro, che stimola nuove sinergie, e hanno anche riconosciuto l’importanza della qualità delle acque del territorio, frutto dell’attività di vigilanza e prevenzione svolta dalla Guardia Costiera durante tutto l’anno.

Infine, è stata annunciata la giornata del 25 luglio dedicata alla prevenzione del rischio di annegamento, in cui verrà lanciato un messaggio di prudenza rivolto alla collettività, auspicabilmente realizzato in collaborazione con i gestori.