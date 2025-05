Nascerà a breve la “Bottega del Gal Terre Locridee”

È stato firmato stamane, negli uffici della Città di Locri, l’accordo tra amministrazione comunale e Gal Terre Locridee per l’utilizzo dell’immobile di Piazza Re Umberto, dove nascerà a breve la Bottega del Gal per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento.

A siglare l’accordo, il sindaco Giuseppe Fontana e il presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macrì, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Giuseppe Arone.

«L’idea progettuale del Gal Terre Locridee per la promozione turistica del nostro territorio ci vede ancora una volta concordi e abbiamo scelto di sostenerla in maniera concreta per il raggiungimento di obiettivi comuni che ci vedono agire in sinergia da tempo. Il Gal è attivo in tutti gli ambiti di sua competenza in maniera encomiabile, in particolare nella promozione, quindi continuiamo insieme nel solco di un percorso già ricco di azioni incisive» ha dichiarato il sindaco Fontana.

«Da questa collaborazione con l’amministrazione comunale di Locri, sempre disponibile e pronta ad affiancare le nostre iniziative, parte ufficialmente il progetto delle Botteghe del Gal per promuovere il vasto e articolato scenario che il territorio ci offre, il mondo dei commercianti, delle aziende agricole, degli artigiani, delle associazioni culturali e sportive, attraverso il cibo, una linea di abbigliamento dedicata al cammino, inteso come scoperta del territorio, e una linea di gadget ecosostenibili. Ci proponiamo di realizzare altri punti di promozione, sia in un aeroporto calabrese che in una grande città italiana, con l’obiettivo di promuovere il territorio più bello del mondo e i prodotti agroalimentari migliori del mondo» ha dichiarato il presidente Macrì.

«Questo nuovo progetto che ci vede ancora una volta accanto al Gal darà ulteriore visibilità alle aziende agricole del territorio con i loro prodotti di eccellenza. La bottega così concepita e situata a pochi metri dal palazzo comunale, in pieno centro, ha tutti i requisiti per divenire punto di riferimento informativo per visitatori e buyer che vogliono vivere un’esperienza turistica a stretto contatto con i diversi attrattori del territorio» ha concluso l’assessore Arone.

L’apertura della prima Bottega del Gal Terre Locridee è prevista a breve.