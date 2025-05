Salute pubblica a Villa San Giovanni, Turano e Richichi (FI): “Si faccia la manutenzione dei defibrillatori”

“Villa San Giovanni non è cardio-protetta. Da cittadini, oltre che da medici, ci sentiamo in dovere di denunciare questo stato di cose per prevenire l’insorgere di episodi drammatici che si potrebbero facilmente evitare. Ecco perché invitiamo l’Amministrazione comunale, in primis il Sindaco, nelle vesti di responsabile della salute e del benessere dei cittadini, di attuare al più presto la manutenzione dei defibrillatori presenti sul territorio al fine di essere pronti per qualsiasi emergenza sanitaria in vista anche del notevole aumento di presenze durante la stagione estiva.”

Ad affermarlo sono Lorena Turano e Maria Grazia Richichi, esponenti del Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nella qualità rispettivamente di Responsabile del Dipartimento Sanità e Responsabile del Dipartimento Medicina territoriale, salute e benessere del cittadino.

“Tante le iniziative solidali e socio-sanitarie realizzate in passato, tra cui ricordiamo in particolare il progetto “Villa Cardioprotetta”, nato da un gioco di squadra tra il Comune di Villa San Giovanni e Volontari della Croce Rossa Vallata del Gallico, Associazione locali e professionisti sanitari. Un progetto ambizioso condiviso con il settore delle politiche sociali dell’ente e gli uffici comunali, che ha previsto l’installazione di circa 14 defibrillatori nei punti strategici della Città, secondo una mappatura ben pianificata. Fino al 2022 sono stati installati circa 7 cardiodefibrillatori, l’ultimo dei quali è stato posizionato presso il molo sottoflutto, grazie alla donazione fatta dal compianto imprenditore villese Mimmo Arena. Si tratta di defibrillatori semiautomatici dotati di placche tali da poter essere utilizzati sia per interventi sugli adulti sia per interventi di tipo pediatrico. Un progetto meraviglioso che ha visto nascere e consolidarsi nel tempo un esempio di democrazia partecipata, con la formazione di un numero corposo di cittadini villesi, abilitati per interventi di primo soccorso e per utilizzo del defibrillatore. Tale progetto è stato accolto in positivo dall’attuale amministrazione, in primis dall’assessore alla sanità Melito, che ha dato vita circa 2 anni fa alla continuità formativa dei cittadini.

Duole però constatare – qui l’affondo di Richichi e Turano – che ad oggi i defibrillatori posizionati nelle sedi stabilite e contenuti all’interno di teche, sono abbandonati e privi delle manutenzioni ordinarie, incustoditi e quindi inutilizzabili perché privi delle batterie funzionanti. Un controsenso assoluto. Non possiamo permettere che, per pochi spiccioli di manutenzione ordinaria, gli apparecchi non siano utilizzabili se dovesse esserci un’emergenza sanitaria. Basti riflettere su quanti decessi si contano per arresto cardiaco: siamo di fronte ad una vera e propria “strage” silenziosa, che colpisce anche giovanissimi. Ecco perché Forza Italia ribadisce con vigore che è necessario puntare sulla cultura preventiva, con interventi di rianimazione polmonare e di defibrillazione cardiaca; solo così possiamo salvare vite umane.”