All’Università di Reggio Calabria sorgerà il ‘Campus del Mediterraneo’: presentato il progetto da 4 milioni di euro

Un progetto finanziato da 4 milioni di euro per creare all’Università mediterranea di Reggio Calabria “il primo Campus universitario del Mediterraneo”. E’ quello presentato stamani all’Ateneo, alla presenza della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Il campus sorgerà all’interno dell’ex convento dei Padri Monfortani. La realizzazione è stata finanziata grazie ad un emendamento per una spesa di 4 milioni di euro, inserito all’interno dell’ultima legge di Bilancio.

“Sarà possibile così realizzare in questa città il primo Campus Universitario del Mediterraneo – ha dichiarato il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro, promotore dell’emendamento legislativo -. Questo ci consentirà di avere un incoming universitario importante anche oltre i confini nazionali”. Alla presentazione del progetto di massima del nuovo Campus, oltre al Rettore Giuseppe Zimbalatti, anche i due autori, docenti del dipartimento di Architettura e Design, Antonio D’Elia ed Alessandro Villari. “Questo Campus – ha detto Bernini – rappresenta una grande opportunità per i nostri ragazzi, che si colloca in un punto geografico importantissimo. Perché questo Campus nasce non solamente sulla estremità meridionale del nostro Paese, o ai confini dell’Europa; nasce nel cuore del Mediterraneo. E questa è una collocazione assolutamente strategica e su questo noi lavoreremo. Continueremo a lavorare su questa Università. Daremo fiducia e fondi perché riteniamo che la collocazione dell’Università di Reggio Calabria e la collocazione dell’Università calabrese in genere, sia assolutamente funzionale all’ottica di un avvicinamento ad un Mediterraneo che non è più solo un Mediterraneo allargato, ma un Mediterraneo globale”.