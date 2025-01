Poste Italiane, a Palmi il primo appuntamento con i “Caffè filatelici” dedicati al Giubileo

Si terrà domani pomeriggio a Palmi, giovedì 30 gennaio, dalle ore 15.00 alle 18.00, il primo incontro con i “Caffè filatelici” della Filiale di Poste Italiane della provincia di Reggio Calabria. L’appuntamento per i collezionisti e per tutti gli appassionati della filatelia è presso l’ufficio postale di via Cesare Battisti.

L’iniziativa di domani, sperimentata sul territorio per la prima volta lo scorso anno, riscuotendo notevole successo tra i clienti di Poste Italiane, sarà dedicata al Giubileo 2025.

Per l’occasione, infatti, sarà disponibile un bollo speciale emesso con la dicitura “Giubileo 2025”, raffigurante le facciate delle quattro basiliche papali di Roma.