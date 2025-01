Giorno della Memoria, le iniziative a Gerace (RC)

L’Amministrazione Comunale di Gerace, nell’ambito della propria attività di promozione culturale e sociale, ha voluto fortemente organizzare un incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” in occasione della Giornata della Memoria. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani sul valore della memoria storica, coinvolgendoli in un dialogo diretto che possa stimolarli a riflettere sui grandi temi della società e a interagire con le istituzioni, comprendendo l’importanza del loro ruolo attivo nella vita politica e civile.

L’incontro, guidato dall’Assessore alla Cultura, Marisa Larosa, con il supporto del corpo docente, ha rappresentato un momento significativo per trasmettere ai ragazzi l’importanza di ricordare le lezioni del passato per costruire un futuro migliore.

“Come Amministrazione crediamo fermamente che iniziative come questa siano fondamentali per avvicinare i giovani al mondo della politica e della cittadinanza attiva,” ha dichiarato l’Assessore Larosa. “Vogliamo che i ragazzi capiscano che ogni loro azione, anche la più piccola, contribuisce al buon andamento della società. La scuola è il primo luogo dove possono sviluppare il coraggio di scegliere, imparare il rispetto per gli altri e apprezzare il valore della libertà, un bene prezioso che non va mai dato per scontato.”

Durante l’incontro, partendo dagli eventi storici legati alla Giornata della Memoria, sono stati affrontati temi cruciali come il rispetto delle differenze culturali, la pericolosità degli estremismi e il bullismo, una forma di prevaricazione che va contrastata con fermezza. Non si è trattato di una lezione frontale, ma di un dialogo aperto, in cui gli studenti hanno partecipato attivamente, offrendo spunti di riflessione e dimostrando grande sensibilità.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i docenti e gli studenti per l’entusiasmo e la partecipazione, sottolineando come incontri di questo tipo siano una preziosa occasione per formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di portare avanti i valori della democrazia, della libertà e del rispetto reciproco.