Caulonia (RC), il sindaco Cagliuso: “A breve avremo nuovamente una dottoressa pediatra a pieno incarico”

«Rassicuriamo i cittadini di Caulonia, in particolare, i genitori di bambini in piccola età, che a breve avremo nuovamente una dottoressa pediatra a pieno incarico sul territorio del comune di Caulonia».

È quanto ha affermato il sindaco Francesco Cagliuso, che nei giorni scorsi, insieme alla presiedente del Consiglio Comunale, Agnese Panetta, hanno più volte incontrato la dottoressa Ester Paviglianiti, che è stata nominata pediatra nel comune di Monasterace, che ha assicurato agli amministratori cauloniesi che a breve aprirà uno studio anche a Caulonia.

«In più occasioni ci siamo confrontati con la dottoressa Ester Paviglianiti – ha aggiunto il sindaco Cagliuso – affinché il posto di pediatra a Caulonia, rimasto vacante per via del pensionamento della dottoressa Stefania Totino, non rimasse sguarnito e, allo stesso tempo, per trovare una soluzione congrua per mantenere un servizio fondamentale».

«Nel frattempo abbiamo interloquito con il consigliere regionale Salvatore Cirillo che, da parte sua, ci ha confermato di aver preso atto delle difficoltà del servizio pediatrico sul territorio e, di conseguenza, si è impegnato presso gli organi regionali preposti affinché procedano rapidamente al riconoscimento di Caulonia quale zona carente al fine di consentire, nel giro di qualche mese, di poter ottenere l’assegnazione di un incarico definitivo di un pediatra che operi sul territorio», conclude il primo cittadino cauloniese.