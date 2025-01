Aliquote TASI, l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni: “Disfunzione tecnica nella parametrizzazione”

“L’Amministrazione di Villa San Giovanni desidera fornire un quadro chiaro e dettagliato della situazione per rettificare informazioni errate e risolvere le tensioni emergenti. Si è verificata una disfunzione tecnica nella parametrizzazione delle aliquote TASI sulla piattaforma informatica, che ha portato all’emissione errata di 501 avvisi per l’anno 2019, con un ammontare complessivo di circa 36.000 euro, a valere sulla tassazione delle abitazioni principali non dovuta. Ci scusiamo per l’errore e per il disagio causato ai cittadini coinvolti, precisando che siamo già all’opera per individuare ed annullare tali avvisi. Peraltro l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) è incaricato di gestire il dissesto finanziario del comune fino al 2020. I membri di questo organo, incluso il personale amministrativo, hanno lavorato seguendo le direttive legali e amministrative per stabilizzare le finanze comunali, senza alcuna diversa finalità nè tanto meno atteggiamenti persecutori nei confronti della cittadinanza. È importante sottolineare (in merito a quanto sollevato impropriamente dalla Codacons) che questa disfunzione – cui seguirà a breve appunto opportuna rettifica – non crea alcun danno erariale e non incide sul bilancio stabilmente riequilibrato e approvato dal Ministero dell’Interno per le annualità 2021-2023. Il bilancio approvato dal Ministero dell’Interno (per il periodo 2021/2023) si basa su una pianificazione accurata e responsabile, destinata a garantire la continuità dei servizi, tesa alla risoluzione delle diverse problematiche che hanno causato il dissesto finanziario dell’ente, in primis il recupero delle entrate tributarie e patrimoniali rimaste inevase. Questo approccio è essenziale per mantenere il funzionamento dei servizi e per la sostenibilità a lungo termine, proiettando il territorio verso una maggiore vivibilità. L’amministrazione comunale è impegnata a mantenere un dialogo aperto e trasparente con i cittadini e in questo spirito riconosciamo l’importanza della comunicazione chiara e della correzione di eventuali errori amministrativi. I funzionari e i membri dell’amministrazione sono a disposizione per discutere e risolvere qualsiasi preoccupazione che i cittadini possano avere riguardo alla loro attività e decisioni. A tal riguardo è stato già disposto che il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 operatore apposito riceverà il pubblico a Palazzo San Giovanni. L’Amministrazione si scusa per qualsiasi errore commesso e riafferma il suo impegno per una gestione trasparente ed equa. Confermiamo l’impegno a risolvere prontamente le questioni sollevate e a migliorare continuamente le nostre procedure per servire al meglio la nostra comunità”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Villa San Giovanni.