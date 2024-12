Pagnotta (Fit Cisl Calabria): “È nata l’Impresa Portuale a Gioia Tauro: un passo importante per il futuro del porto e della Calabria”

“Un nuovo impulso per il porto di Gioia Tauro con la nascita dell’ Impresa Portuale . Finalmente, l’Impresa Portuale a Gioia Tauro è diventata realtà. La società è stata costituita ai sensi dell’art. 17, comma 5 della Legge 84/94, come una *società a responsabilità limitata*, con l’obiettivo di fornire lavoro temporaneo alle imprese portuali, in conformità agli articoli 16 e 18 della stessa legge.

La costituzione di questa impresa, hanno dichiarato il Segretario Generale della FIT-CISL Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, e il Segretario Regionale con delega alla portualità, Antonio Sigilli, ha da sempre rappresentato un obiettivo strategico per la nostra organizzazione. Si tratta di un importante risultato, raggiunto grazie alla fattiva collaborazione dell’intero cluster portuale, che ha garantito al porto di Gioia Tauro un’eccellente operatività, con alte performance e una professionalità riconosciuta a livello nazionale.

Un altro elemento chiave per il raggiungimento di questo obiettivo sono le 25 assunzioni effettuate da Automar S.p.A., relative ai lavoratori precedentemente iscritti nelle liste dell’Agenzia Portuale. Queste assunzioni hanno determinato una riduzione del numero di iscritti da trasferire nell’Impresa Portuale.

Al momento della sua costituzione, l’impresa avrà un organico di 50 unità attualmente iscritte nelle liste dell’Agenzia Portuale, che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. A queste si aggiungeranno altri 70 lavoratori.

Questa impresa rappresenta una risposta concreta alle esigenze di flessibilità per i picchi di lavoro del nostro porto, ma soprattutto segna un passo fondamentale per la stabilizzazione dei lavoratori portuali iscritti all’Agenzia Portuale. Inoltre, l’impresa avrà anche il compito di monitorare le necessità di formazione del personale, attuando i relativi programmi e piani di aggiornamento professionale.

Un ringraziamento particolare va al Presidente Agostinelli, che ha fortemente voluto e sostenuto la creazione dell’Impresa Portuale, seguendo attentamente ogni fase del processo.

La nascita di questa impresa segna quindi l’inizio di una nuova fase per il Porto di Gioia Tauro e per l’intera Calabria. Si tratta di un’opportunità unica per sfruttare appieno il potenziale portuale e logistico della nostra regione, contribuendo così alla crescita economica non solo della Calabria, ma dell’intero Sud Italia”. Lo afferma in una nota Vincenzo Fausto Pagnotta, Segretario Generale Fit Cisl Calabria.