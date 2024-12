Ripepi (segretario regionale di Alternativa Popolare): “Gallico-Gambarie: un traguardo storico per la grande Rheggio metropolitana”

“Giornata storica per la nostra Rheggio 743 aC metropolitana: domenica si è svolta, l’inaugurazione del terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie che rappresenta non solo il completamento di un’opera attesa da oltre 40 anni, ma anche un simbolo concreto di come la determinazione e la visione politica possano cambiare il destino di un territorio”, ha dichiarato Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, presente alla cerimonia di apertura.

“Il Centrodestra reggino – ha proseguito Ripepi – ha fortemente voluto questa infrastruttura, finanziandola e sostenendola con convinzione. Non posso che esprimere gratitudine e riconoscimento a chi ha contribuito al successo di questo progetto: dall’allora Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, che avviò l’iter con un cospicuo finanziamento, fino alle figure determinanti per il completamento dell’opera come l’On. Francesco Cannizzaro che ha stimolato il Presidente Roberto Occhiuto a stanziare 9 milioni di euro indispensabili per la realizzazione dell’opera, evitando che diventasse una delle tante incompiute del nostro territorio. Questo risultato è il frutto di una visione condivisa e di un impegno costante che oggi restituisce alla grande Rheggio metropolitana una straordinaria opportunità di sviluppo.”

“L’infrastruttura collega in modo rapido e diretto il mare di Rheggio alle bellezze naturali e uniche dell’Aspromonte. Si tratta di un investimento che non solo favorirà il turismo, ma anche il ripopolamento e il rilancio socio-economico delle aree aspromontane, offrendo nuove opportunità ai residenti e rendendo il nostro territorio ancora più attrattivo per i visitatori”, ha sottolineato Ripepi.

“Oggi celebriamo un traguardo importante, ma guardiamo anche al futuro con rinnovata speranza e ambizione: infrastrutture come questa, insieme al rilancio dell’Aeroporto dello Stretto e alle altre opere strategiche in programma, proiettano Reggio Calabria verso una nuova era. “

“Con risorse naturali straordinarie e un sistema infrastrutturale finalmente adeguato, possiamo ambire a diventare un punto di riferimento per il Mediterraneo” – ha concluso il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria – “L’inaugurazione odierna segna, dunque, un nuovo capitolo per Rheggio metropolitana: un capitolo fatto di progresso, collaborazione istituzionale e visione politica. Alternativa Popolare Calabria è orgogliosa di essere parte di questo percorso di rinascita e sviluppo.”