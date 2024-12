Un libro racconta le storie dei minorenni stranieri sbarcati soli in Italia. Il 13 dicembre la presentazione dalla Casa d’accoglienza dell’Annunziata

, una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati – MSNA, come sono chiamati in gergo tecnico – situata a

«Le storie che abbiamo raccontato – spiega Giovanni Fortugno, coautore del libro e responsabile della struttura di accoglienza – sono simili a quella della ragazzina di 11 anni salvata oggi nel Canale di Sicilia, unica sopravvissuta nel naufragio dell’imbarcazione su cui si viaggiava».

Nel 2023 sono arrivati in Italia 23mila minori stranieri non accompagnati. Se all’inizio il fenomeno riguardava ragazzi maschi soprattutto nordafricani, prossimi alla maggiore età, oggi i minori che sbarcano sulle coste italiane sono sempre più piccoli. I minori di 14 anni che sono arrivati, soli, in Italia nel 2023 sono stati 3.600. In questo libro i minori diventano “figli” perché come tali sono accolti dalla Casa dell’Annunziata di Reggio Calabria, che in questi giorni celebra il suo decennale. «Non abbiamo potuto proteggerli, accompagnarli, sostenerli lungo il viaggio – si legge nel prologo – .Lo facciamo qui. La peculiarità di questa casa, rara se non unica, è quella di ricreare un clima familiare unitamente alla presenza di figure professionali».

Il libro

Il libro, scritto con linguaggio agile e coinvolgente, racconta i viaggi di 7 tra questi “figli”: Joy, Fatou, Abel, Yonas, Mir, Fatima e Mamadou. Vengono dalla Somalia, Eritrea, Afghanistan e altri paesi dalla situazione politica e sociale difficile. Hanno attraversato il deserto ed il mare, sono stati prigionieri, torturati, separati dalle loro famiglie. Sono stati soli.

I viaggi, nel racconto delle pagine del testo, si intrecciano con l’analisi della situazione geopolitica dei paesi di provenienza e di quelli che hanno attraversato, tra i più insicuri al mondo. E si intrecciano anche con la realtà della Casa dell’Annunziata dove – accanto a volontari che fanno loro da padre e da madre, portando umanità – ci sono le figure professionali dei mediatori culturali, della psicologa, dell’assistente sociale.

Il 13 dicembre dalle ore 18.45 a Reggio Calabria

verrà presentato il libro “Figli venuti dal mare“ in dialogo con i due autori Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell’Annunziata, e Luca Luccitelli, giornalista e capo ufficio stampa della Comunità Papa Giovanni XXIII. La presentazione si potrà seguire in streaming dal canale Youtube della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il libro è reperibile nelle librerie fisiche e online. Si può anche ricevere direttamente a casa propria acquistandolo presso lo store on line dell’Editore oppure chiamando il numero 0442 25132.