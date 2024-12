La CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria elegge il nuovo segretario: il 13 dicembre il Consiglio generale

Il prossimo venerdì 13 dicembre la CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria riunirà il suo Consiglio Generale per la riorganizzazione della struttura con l’elezione del nuovo Segretario Generale e della relativa Segreteria. Un appuntamento – si legge in un comunicato stampa del sindacato – che punta al coinvolgimento di tutte le strutture e della dirigenza per dare nuovo impulso alla crescita politica e associativa della CISL territoriale.

Ad aprire i lavori del Consiglio generale, che avrà inizio alle 9,30 presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, sarà il Segretario Generale della UST, Romolo Piscioneri, con una relazione introduttiva sullo stato e le prospettive del sindacato nella città metropolitana. L’evento sarà arricchito dalla prestigiosa presenza della Segretaria Generale Aggiunta della CISL Nazionale, Daniela Fumarola, che concluderà i lavori portando il proprio contributo autorevole sui temi di maggiore rilievo per il sindacato e il Paese.

Tra gli argomenti al centro del dibattito figurano il confronto con il Governo sulla Legge di Bilancio, le politiche occupazionali, il welfare, la previdenza. Questioni che la CISL, con il segretario generale Luigi Sbarra, sta affrontando con un approccio pragmatico e di apertura al confronto, che ha permesso di ottenere importanti risultati, come la destinazione di gran parte dei 30 miliardi della manovra ad interventi coerenti con le richieste della CISL.

Il Consiglio Generale sarà anche l’occasione per riaffermare la centralità del confronto responsabile e costruttivo, lontano da pregiudizi ideologici, nell’esclusivo interesse di lavoratori, pensionati, donne e famiglie.

Con questo incontro, la CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria intende realizzare un importante momento di approfondimento e confronto sulle sfide che il sindacato è chiamato ad affrontare, rilanciando il proprio impegno volto a garantire migliori condizioni di lavoro e a promuovere una maggiore giustizia sociale, ponendo al centro responsabilità, dialogo e coesione come pilastri dell’azione sindacale.