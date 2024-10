Cala il sipario su ‘Begarè’ 2024, il bilancio dell’organizzazione: “Grande successo per la III edizione”

Bergarè 2024 si è chiusa con un grande successo di pubblico e di colori sulla piazza del Castello Aragonese che in questi giorni ha ospitato spettacoli, musica, gastronomia, prodotti agricoli del territorio e tutto quello che ruota attorno all’economia della Bergamotto.

Il Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana ha ripercorso nel talk di chiusura i momenti salienti di questa edizione che ha visto la novità (molto apprezzata) dello street food, la mostra mercato dei produttori del territorio, gli spettacoli per grandi e piccini, la mostra sulla storia del bergamotto e sull’editoria, degustazioni e un convegno conclusivo sul bergamotto come attrattore turistico.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha dato atto di un successo da lui definito evidente. “E’ un’iniziativa che la città ha fatto propria favorendo anche la destagionalizzazione, immaginiamo di costruire già da oggi la programmazione per la quarta edizione. Il primo cittadino ha avuto parole di plauso per la mostra della SSEA confermando che questi eventi permettono di pensare ad una nuova politica di attrazione turistica

Il presidente della Camera di Commercio ha anche parlato del parco urbano dedicato agli agrumi, nel cuore della città, un giardino botanico aperto alla cittadinanza e ai turisti pensato per documentare le varie specie di agrumi ed ha inoltre ricordato la proposta emersa dal convegno di studio del mattino. ” Analogamente a quello che si fa per l’enoturismo e l’oleoturismo, vorremmo fondare una nuova offerta turistica: l’agrumiturismo, una nuova rete di accoglienza da creare insieme a tutte le associazioni di categoria, università, regione per coinvolgere l’intero territorio regionale. Si può creare una ”rotta” degli agrumi che abbracci anche le molte altre eccellenze del territorio (cedro,clementine, limone). Si tratta di una proposta che integra il turismo locale e parte appunto dal Bergamotto come attrattore turistico” ha detto.

Su questa proposta il sindaco Falcomatà si è detto favorevole anche perché il turista di oggi è diventato un viaggiatore che vuole fare esperienza e correla al viaggio la conoscenza del prodotto del territorio.

Natina Crea, segretario generale della Camera di Commercio, ha parlato della recente competizione Bergathon, che ha dimostrato che ci sono soggetti innovatori e che ci sono progetti complementari tra loro che possono fare rete per partire con un’autentica promozione del bergamotto in chiave turistica. Circa la mostra mercato ha detto. “Le imprese hanno dato il meglio di sé e siamo veramente orgogliosi di questo mondo imprenditoriale che rappresentiamo”.

Il rettore dell’università Giuseppe Zimbalatti ha ricordato gli anni durissimi di inizio Novecento che hanno visto gli operatori rinascere per poi vedere il territorio agricolo aggredito dalla nascente industria. ”Hanno saputo preservare la coltivazione e la cultura del bergamotto. Ora si fa ricerca e formazione, servono anche master che coinvolgono tutta la filiera”.

Sono quindi intervenute le categorie territoriali.

Per Claudio Aloisio (Confesercenti), Bergarè “è un importante evento per una città sempre più attrattiva”.

“Si può ormai parlare di una Reggio Bergacentrica e l’evento va in questo senso” ha detto Giuseppe Febert (Confindustria).

Per Maria Clelia Zagarella (Coldiretti) si tratta di una manifestazione indispensabile.

Sulla stessa lunghezz d’onda Lorenzo Labate (Confcommercio), secondo cui “Bergarè dà un impulso determinante alla promozione del bergamotto ed ha accennato all’esperienza di VisitRC per favorire l’incoming”.

Diego Suraci (Confagricoltura) ha parlato di un evento eccezionale e portato i complimenti anche delle aziende.

Gianni Laganà (CNA) ha suggerito di puntare su enogastronomia e sui centri di benessere alla persona.

Ada Arillotta, curatrice tecnico scientifica della mostra sul Bergamotto, ha parlato di un’esperienza bellissima che è venuta dal rinnovato archivio della SSEA.

Sono quindi intervenuti Ezio Pizzi del Consorzio di tutela del bergamotto e Tommaso Macheda (Copagri). Infine la vicepresidente della Camera di Commercio, Patrizia Rodi Morabito, che ha voluto dare pubblico ringraziamento a tutto il personale della Camera di Commercio coinvolto nell’organizzazione di questa manifestazione, coordinato dal segretario generale Natina Crea.