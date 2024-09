La Farmacia Pellicanò inizia fortissimo il torneo di Sofia

La Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic ha iniziato in maniera determinata e concreta il torneo di Sofia.

Gli amaranto si sono imposti con un netto 89-16 sui greci dell’Irodikos.

Una prestazione dominante per la squadra reggina, che non ha mai messo in discussione l’esito della partita.

Protagonista assoluto è stato Clemente “Juninho”, autore di ben 37 punti, che ha trascinato i suoi compagni verso una vittoria schiacciante.

Sotto la guida di coach Antonio Cugliandro, la squadra dovrà subito prepararsi per il prossimo impegno contro i bosniaci del Bijeljina, in una giornata ricca di sfide.