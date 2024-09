Prosegue il Tour del pianista Matthew Lee, che porta in scena un irresistibile e travolgente mix a base di rock ‘n’ roll, country e blues al “Reggio Live Fest”

Prosegue senza sosta, un concerto dopo l’altro, l’estate di Matthew Lee. Il pianista pesarese e la sua band sono infatti impegnati nel tour estivo che prevede appuntamenti ed eventi imperdibili in tutta la penisola. Il “The Prince of rock’n’roll Tour 2024” farà tappa venerdì 13 settembre a Reggio Calabria (ore 21.30) in occasione del “Reggio Live Fest”, il festival ideato e organizzato da Ruggero Pegna, con il contributo di Regione Calabria per il brand Calabria Straordinaria, Città Metropolitana e Comune di Reggio, in programma dall’11 al 17 settembre presso il Lungomare Italo Falcomatà ad ingresso libero.

L’eclettico pianista, che con il suo concerto porta in scena una ventata di energia pura, vanta un tour che conta già oltre 30 date nei primi mesi del 2024 tra club, festival e piazze, e molte altre se ne aggiungeranno nel prossimo futuro.

Un talento eccezionale, una verve fuori dal comune, Matthew Lee, da vero entertainer, trasforma ogni concerto in un’esperienza elettrizzante ed indimenticabile, capace di coinvolgere il pubblico presente suonando e cantando pezzi originali e grandi classici del rock’n’roll oltre ad alcune rivisitazioni di grandi successi italiani.

In scaletta anche Cannonball, il brano inedito pubblicato lo scorso 28 giungo (etichetta CinicoDisincanto), una canzone che richiama le atmosfere sixties, il mare, la spensieratezza, anteprima dell’album su cui sta lavorando e che vedrà la luce nel 2025.

Info sul tour sono disponibili sul sito www.matthewlee.it

Cresciuto a Pesaro tra i dischi di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, grazie a suo padre, Matthew ha trasformato il suo amore innato per la musica in una carriera che lo ha portato ad esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Con 7 album all’attivo e un seguito significativo sui social media, il suo unico show mescola brani originali, classici del rock’n’roll e rivisitazioni di successi italiani, creando un’esperienza musicale indimenticabile grazie al suo virtuosismo eccezionale al pianoforte. Sono ormai iconiche le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni, tanto che l’aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore dell’aeroporto Charleroi, dove spesso il musicista si ferma, in occasione delle trasferte all’estero.