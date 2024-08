A Bivongi torna il Mercato della Badia

L’Amministrazione Comunale di Bivongi e la Pro-Loco Bivongi sono lieti di presentare la XXIX edizione del Mercato della Badia. Anche quest’anno l’appuntamento è fissato per le date del 17 e 18 Agosto dalle 18.30 a mezzanotte.

Una festa di colori, profumi, sapori lungo un percorso di circa 900 metri all’interno del centro storico di Bivongi (RC).

80 stand, 10 punti ristoro per tutti i palati, 8 workshop per grandi e piccini: dalla lavorazione della ginestra alla fiumara fino all’antica arte degli intrecci in vimini, macramè, ceramica e filatura della carta.

Alle 18.30 del 17 il banditore vi condurrà sotto il balcone dell’Abbate che annuncerà l’apertura e la storia del mercato.

Trampolieri, sputafuoco, musicanti, acrobati e attori vi allieteranno fino a sera con musica e spettacoli, le antiche botteghe riapriranno le porte con nuove maestranze, il calzolaio, le maestre di telaio, il tornio, lo studio fotografico con abiti d’epoca per una foto ricordo “in stile”, i vecchi catoji riprenderanno vita, ci sarà la consueta area giochi con gonfiabili e truccabimbo per i piccoli e per due giorni il centro storico di Bivongi si trasformerà in un caleidoscopio di vitalità.

Le due serate – si legge in un comunicato stampa della pro loco di Bivongi – si concluderanno con uno spettacolo artistico finale a cura della compagnia Giocolereggio, che trasformerà il punto conclusivo del percorso in un festival dell’arte di strada.

Non mancheranno altre sorprese, seguite gli aggiornamenti quotidiani sulle nostre pagine social (instagram e facebook) Mercato della Badia.

Il Comune di Bivongi e la Pro-Loco “desiderano ringraziare in primis tutti coloro che si sono impegnati per dare una mano all’organizzazione di questo bellissimo evento: una comunità intera si è mossa a tal fine, e il Mercato della Badia è prima di tutto una festa di comunità.

Ringraziamo inoltre le istituzioni che ci sono state vicine in questa programmazione, in particolare la Regione Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Calabria Straordinaria, il Parco Naturale Regionale delle Serre. E ringraziamo tutti gli sponsor che credono in questa la manifestazione e che ci hanno supportato economicamente.

Il Mercato della Badia è un’occasione meravigliosa per vivere appieno la vostra estate”.