Reggio, Maninni impreziosisce la seconda serata de “I Tesori del Mediterraneo”

Si chiude la seconda, ricca, giornata de I Tesori del Mediterraneo con un turbinio di emozioni che provengono da più parti.

Ieri è stata la serata della cultura ma anche della musica e del connubio tra arti diverse che si fondono per una suggestione che diviene unica e totale.

Food Tell

Si parte da “Food Tell – Assaggi di storia” che ha regalato momenti di grande emozione. Da gustare non solo le prelibatezze di chef stellato Rossi che ha interpretato la storia attraverso il cibo, ma anche le parole del professor Daniele Castrizio, che ha accompagnato gli astanti in un viaggio attraverso i doni che il tempo ha risparmiato e che, giunti sino alle nostre epoche, ci raccontano del nostro passato. Una iniziativa tutta nuova, da un’idea della presidente Natalia Spanò, che ha subito dato seguito al partenariato con il MArRC, con la grande disponibilità del direttore Fabrizio Sudano. Un’esclusiva bag per ogni ospite con, all’interno 8 box contenenti altrettante prelibatezze, la musica di Tiziana Suraci e il tramonto dalle terrazze del museo sono stati gli ingredienti per una esperienza memorabile.

Il concerto di Maninni

Dal tramonto del Museo, al cielo stellato dell’Arena dello Stretto. Solo pochi passi per lo straordinario spettacolo della seconda serata con un bravo artista: Maninni.

Giovane e talentuoso, il cantautore, emerso da amici 2016, reduce da Sanremo giovani 2022 e Sanremo 2024, dove è stato fortemente voluto da Amadeus, è riuscito a incantare il pubblico reggino con una esibizione di altissimo livello. Una musica che è musica, quella della sua chitarra che, da sola, ha accompagnato la bella voce dell’artista regalando una esibizione intima, introspettiva e avvolgente che Reggio non dimenticherà.

Il Premio Apollo