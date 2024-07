Locri (RC), ecco i “centisti” 2024 del Liceo Scientifico ‘Zaleuco’

Ed è terminata, anche quest’ anno, quell’ultima prova, che segna la fine di un percorso scolastico durato un quinquennio, tra alti e bassi, soddisfazioni e cadute. Così gli allievi delle quinte classi del Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, hanno affrontato l’ardua prova della maturità con tutte quelle sfumature belle e non, che faranno di questo momento un ricordo indelebile nel tempo.

Lo Zaleuco, con orgoglio e fierezza, vuole dare comunicazione di coloro che hanno brillantemente superato l’esame, senza dimenticare di congratularsi con tutti gli altri, perché ognuno di loro avrà la possibilità di realizzare le proprie aspettative, attraverso i propri tempi, i propri spazi, i propri talenti: Michele Capogreco ( V A – 100/ 100),Vincenzo Costa (V A – 100/100), Daniele D’Andrea (V A -100/100), Fabrizio Perri (V A – 100/100),Francesca Romana Avenoso (V B – 100/100), Isabella Carmen Pia Orlando (V B – 100/100), Giorgio Bertucci (V B – 100/100), Luigi Macrì (V B – 100/100), Giada Pedullà (V B – 100/100), Anna Falzone (V C – 100/100 e lode), Marco Iaconis (V C – 100/100 e lode),Irene Nicita (V C – 100/100 e lode), Pietro Paolo Romeo (V C – 100/100 e lode),Anna Maria Tassone (V C – 100/100 e lode) Gaia Calabrese (V D – 100/100), Caterina Criaco (V D – 100/100, Federico Jordan Criaco (V D – 100/100 e lode), Francesca Mollica (V D – 100/100), Naomi Nobile (V D – 100/100), Giorgio Tarantino (V D – 100/100 e lode), Teresa Filippone (V E – 100/100 e lode), Santoro Favasuli (VE-100/100), Antonio Scopacasa (V F – 100/100), Pietro Alessandro Commisso (VG-100/100), Silvia Commisso (V G – 100/100).

Queste le eccellenze, già entrate nella storia del Liceo Zaleuco, andranno a dare fermento alla nuova classe dirigente di domani, ciascuno con la propria carica formativa e la voglia di sognare. Sì, sognare un mondo migliore, sostenibile, attento agli ultimi contrario ad ogni tipo di conflitto e aperto al dialogo e alla conciliazione. Se si metterà in atto questo, allora si è sicuri che la scuola avrà fatto un ottimo lavoro, perché riprendendo l’esperienza familiare e sociale del ragazzo lo avrà orientato verso l’attuazione del successo personale. Il Liceo Zaleuco è stato questo, un luogo scolastico, non solo di eccellente formazione e di alta qualità didattica, ma anche un ambiente che, attraverso molteplici opportunità, collegate al territorio, ha permesso ai suoi allievi di ampliare le loro scelte e di farle a seconda delle proprie tendenze, rendendoli, così, responsabili e felici del loro operato. Il Liceo Zaleuco, fiero dei suoi molteplici risultati, chiude un sessantennio con orgoglio, convinto che i suoi allievi potranno sempre contare su un percorso, compiuto nella scuola migliore della provincia reggina, secondo la Fondazione Agnelli. Anche se dal prossimo anno andrà a formare il “Polo liceale”, insieme ad altre prestigiose scuole del territorio, il suo straordinario retaggio scolastico resterà in tutti coloro che hanno attinto ai suoi insegnamenti, per realizzare le loro aspettative, così come faranno i ragazzi che hanno superato, brillantemente, la maturità di questo anno scolastico. Un plauso a loro con l’augurio di un buon futuro! “Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili, che ti sembra impossibile superare, le superi, e in un attimo te le ritrovi alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove” (Niccolò Ammaniti)