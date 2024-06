Incidente sulla A2 nei pressi di Gioia Tauro: tre feriti

È di tre feriti di cui al momento non si conoscono le condizioni, dell’incidente avvenuto questa mattina alle 6,30 circa, sulla corsia sud della A2 SA/RC, nel tratto che ricade nel comune di Gioia Tauro. La squadra dei vigili del fuoco di Palmi coordinata dal capo squadra Santo Delfino è intervenuta per estrarre dagli abitacoli i feriti e mettere in sicurezza i mezzi. I tre feriti sono stati affidati alle cure del 118 intervenuto anche con l’eliambulanza. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e la corsia interessata al momento è chiusa al traffico.