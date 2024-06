Papa Francesco benedice i simboli civili e di fede nel 130° del Miracolo Mariano. L’assessore Grimaldi con don Ciano in Piazza San Pietro: “Emozione unica”

Grimaldi – che mai come questa volta, al cospetto del Santo Padre, ho sentito pienamente fusi in me la commozione deferente del cristiano e il dovere di alta rappresentanza dell’amministratore, che indossando la fascia vuole simboleggiare la coesione che tutta Taurianova vive quando si muove nel nome della sua Protettrice. Oggi con me in questa Piazza non c’era soltanto l’emozione dell’amministratore che ha avuto il privilegio raro, certamente unico nella storia recente della città, di accostarsi a questa Santa Guida, ma c’erano anche i cuori colmi di speranza, gli sguardi estasiati, la fatica dei portatori, che tradizionalmente fanno di Taurianova un faro di fede, che quest’anno vogliamo far risplendere ancora di più assicurando una edizione memorabile tanto del rito du ‘Mbitu quanto del Premio, in modo da segnare un’altra pagina storica che in maniera collettiva e pieni di orgoglio stiamo scrivendo con il titolo di Capitale Italiana del Libro».