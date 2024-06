“Christus Vincit”, al Cilea un concerto di musica sacra per la Pediatria di Reggio Calabria

Lunedì 3 giugno, il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ha ospitato la seconda edizione del concerto di musica sacra “Christus Vincit”, un evento che ha saputo coniugare musica, canto, preghiera e solidarietà.

La partecipazione del noto compositore Mons. Marco Frisina ha reso la serata ancora più speciale, attirando una platea numerosa e variegata. Il Teatro Cilea, al completo, ha visto la presenza di molte autorità civili, militari e religiose. Per l’Arcidiocesi Reggio-Bova il vicario generale Mons. Pasqualino Catanese, a testimonianza dell’importanza e del prestigio dell’evento. La serata, abilmente presentata dai giornalisti Vincenzo Malacrinò e Mariangela Zaccuri, ha visto l’alternarsi di brani eseguiti con maestria, capaci di toccare le corde dell’animo umano e suscitare un’intensa partecipazione emotiva tra i presenti.

Mons. Marco Frisina, celebre per le sue composizioni di musica sacra, ha diretto magistralmente il concerto, trasmettendo attraverso la musica un forte messaggio di spiritualità e devozione. Le sue composizioni hanno saputo creare un’atmosfera di raccoglimento e meditazione, arricchita dalle voci dei cori e dagli arrangiamenti orchestrali.

Oltre alla qualità musicale, l’evento ha avuto un significativo impatto sociale: il ricavato della serata sarà devoluto al reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Questo gesto di solidarietà ha aggiunto un ulteriore valore all’iniziativa, rendendo la serata non solo un’occasione di arricchimento culturale e spirituale, ma anche un momento di concreta vicinanza e sostegno alla comunità locale.

Erano presenti per il G.O.M. il Direttore Sanitario, Dr. Salvatore Maria Costarella, il Direttore Amministrativo, Dr. Francesco Araniti, il Direttore della U.O.C. di Neonatologia, Dr.ssa Mondello Isabella, il Direttore della U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica, Dr.ssa Rosalba Mandaglio.

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, applaudendo calorosamente ogni esecuzione e manifestando un profondo apprezzamento per la qualità artistica e l’intensità emotiva del concerto. Il Sindaco della Città Metropolitana ha espresso parole di elogio nei confronti degli organizzatori Don Giovanni Gattuso, Antonino Ripepi e Lorenzo Festicini per l’organizzazione, con la collaborazione del Chorus Inside Calabria del Maestro Natale Femia, e per il significato culturale e umanitario dell’evento, sottolineando l’importanza della musica sacra come strumento di unione e riflessione.