Il Comune di Bova Marina è un “ente solido capace di assicurare programmazione e attività di cassa”.

I cinque anni di attività amministrativa del sindaco Saverio Zavettieri sono racchiusi nella relazione di fine mandato inviata alla Corte dei Conti in cui si evidenzia il rispetto dei parametri che certificano la stabilità dell’Ente comunale, gli atti normativi approvati, un’azione amministrativa espletata ai finanziamenti intercettati, i progetti realizzati o messi in cantiere. E, ovviamente, si evidenzia la “situazione debitoria ereditata dalle precedenti gestioni, che ha limitato l’operatività e la capacità di spesa” ma che è stata affrontata dall’Amministrazione con “misure idonee a risanare in maniera durevole e strutturale la situazione finanziaria” come l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art.243 bis del Tuel.