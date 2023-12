Proloco Sant’Agata: “Nessuna discriminazione nei confronti dell’amministrazione”

In relazione al comunicato stampa diffuso dalla Proloco della vallata Sant’Agata San Salvatore il 9 dicembre 2023, con il quale si denunciava l’indifferenza della pubblica amministrazione nei confronti del borgo di San Salvatore, il direttivo della Proloco desidera precisare quanto segue:

“Il ringraziamento al Dott. Paolo Giustra, dirigente del comune del settore politiche energetiche, non è in alcun modo discriminatorio nei confronti dell’amministrazione comunale, per la quale il Dott. Giustra è un dipendente. Il ringraziamento è stato rivolto al Dott. Giustra in quanto, con grande professionalità e tempestività, ha provveduto all’installazione di un’utenza elettrica nel sito archeologico di Motta Sant’Agata, che consentirà di illuminare la stella di Natale, un simbolo importante per la vallata.

La Proloco è consapevole che l’intervento non sarebbe stato possibile senza l’appoggio e l’avallo dell’amministrazione comunale. Pertanto, il ringraziamento al Dott. Giustra è da intendersi come un ringraziamento a tutto il personale del comune che, con grande operatività e professionalità, ha dato in tempi brevi riscontro a una richiesta importante per la comunità.

La Proloco ritiene che sia stato corretto citare questo intervento nel comunicato stampa, anche se tanto deve ancora essere fatto per migliorare la situazione del borgo di San Salvatore”.