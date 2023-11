Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, in visita istituzionale all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Questa mattina, Clara Vaccaro, a pochi giorni dal suo insediamento come Prefetto di Reggio Calabria, si è recata in visita istituzionale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Vaccaro si è intrattenuta con il Rettore Giuseppe Zimbalatti ed il Direttore Generale Antonio Romeo.

Il Rettore ha espresso al Prefetto, in nome dell’intera Comunità Accademica della Mediterranea, gratitudine per l’incontro odierno ed i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso ma importante e gravoso incarico.