Polizia di Palmi: attività di contrasto all’abusivismo commerciale e di vigilanza ambientale

Il Comando di Polizia Locale di Palmi, nei giorni scorsi, ha avviato una intensa

attività di contrasto all’abusivismo commerciale ed a tutela dell’ambiente. Sono state

ispezionate diverse autofficine e carrozzerie rilevando numerosi illeciti

amministrativi e penali. Nel contesto dei controlli sono stati denunciati all’Autorità

Giudiziaria quattro titolari di autocarrozzerie per illeciti ambientali in quanto,

secondo gli accertamenti della Polizia Locale, le cabine di verniciatura installate

presso i locali sarebbero state prive di autorizzazione unica ambientale (AUA) per le

emissioni in atmosfera e quindi potenzialmente pericolose per l’ambiente. Una di

esse, trovata in pieno esercizio, è stata posta sotto sequestro preventivo. Per due

esercizi la denuncia è scattata anche per la violazione della normativa in materia di

prevenzione incendi. Nel contesto delle operazioni sono state comminate sanzioni

amministrative per circa 15.000,00 euro per violazione delle norme in materia di

agibilità, autorizzazione sanitaria locali, omessa o non corretta tenuta dei registri di

carico e scarico dei rifiuti. Due di esse sono risultate “abusive” in quanto ignote alla

Camera di Commercio. Per queste ultime è scattato anche il sequestro amministrativo

delle attrezzature (ponti sollevatori e cabine di verniciatura) finalizzato alla confisca.

Le attività di controllo continueranno a tutela delle imprese regolari e dell’ambiente.