San Michele Arcangelo Santo Patrono della Polizia di Stato, Versace: “Il nostro pensiero va agli agenti, madri e padri di famiglia che rischiano la loro vita per la nostra sicurezza”

“Un sentimento di profonda gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, persone, madri e padri di famiglia, che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per la nostra sicurezza e per la difesa delle garanzie costituzionali e dei diritti di ogni individuo”. Lo afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della celebrazione eucaristica tenutasi quest’oggi al Duomo di Reggio Calabria in occasione della festa di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

“Siamo orgogliosi di poter testimoniare la vicinanza di tutte le istituzioni nei confronti della grande famiglia della Polizia di Stato. E’ agli agenti che rivolgiamo il nostro primo pensiero – conclude Versace – a chi ogni giorno indossa la propria uniforme nella consapevolezza di rappresentare una garanzia di sicurezza oltre che un punto di riferimento per l’intera comunità”.