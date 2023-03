San Roberto (RC), inaugurato il Centro per la Famiglia.

Il “Centro per la Famiglia” è stato inaugurato a San Roberto in occasione della festa della donna. La struttura polivalente, collocata nei locali dell’ex municipio di via Roma, è frutto di un lungo lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale in concerto con gli enti locali dell’ambito 14. Diverse le attività già in programma e molti i progetti in itinere per ampliare questo servizio sociale.

«Tutti i sindaci e gli amministratori dell’ambito 14 si sono impegnati per migliorare l’assistenza della cittadinanza che ci ha eletto e dunque chiamato per trovare una risposta alle loro esigenze. Ringrazio tutti loro, facendo un nome per tutti, quello della qui presente Giusy Caminiti, sindaca del comune di Villa San Giovanni, capofila della nostra rete – commenta il sindaco Antonino Micari – Uno degli obiettivi più importanti della pubblica amministrazione è quello di sostenere le famiglie nell’educazione dei nostri bambini, creando spazi ed individuando professionisti in grado di offrire un ausilio alla genitorialità e più in generale alla coesione sociale, intergenerazionale ed interculturale. L’inaugurazione di oggi è un punto di partenza e non di arrivo. Auguro buon lavoro agli operatori che qui si impegneranno per il bene della nostra comunità».

Presente all’iniziativa anche la già sindaca di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi, la quale ha espresso parole di sincera soddisfazione per l’avvio a San Roberto del centro per la famiglia grazie al contributo di tutti i Comuni dell’ambito.

«Questa idea progettuale nata nel 2020, con l’allora dirigente dottoressa Maria Grazia Papasidero, è stata portata avanti con costanza nonostante le difficoltà della pandemia che ci hanno rallentato, ma non fermato – spiega Maria Grazia Richichi – Tutti abbiamo collaborato e tutti oggi qui a San Roberto possiamo essere fieri del risultato raggiunto e di quelli che verranno».

Il taglio del nastro è stato eseguito congiuntamente dal sindaco Antonino Micari e dalla dottoressa Alessia Taverriti, in rappresentanza di tutti gli operatori sociali del centro per la famiglia.