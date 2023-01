Il 20 gennaio open day all’Alberghiero Dea Persefone – plesso di Siderno

L’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri rappresenta il punto di riferimento per generazioni di professionisti del settore turistico-alberghiero sia della Locride che della provincia reggina ed è impegnato a realizzare la Mission di “Condurre i propri studenti dalle conoscenze alle competenze per un inserimento consapevole e sicuro nel contesto sociale e professionale”.

Anche quest’anno, giorno venerdì 20 gennaio 2023 dalle ore 10, presso la sede di Siderno, sita in via Turati, 1, l’Istituto apre le sue porte per far conoscere la ricca offerta formativa curricolare ed extracurricolare per fornire alle famiglie ed agli studenti un’informazione chiara ed esaustiva, nonché l’opportunità di visitare i laboratori di cucina, pasticceria, sala bar e accoglienza turistica. Lo Staff scolastico per l’Orientamento, unitamente a un nutrito gruppo di Docenti di laboratorio e curriculari e di Educatori presenteranno gli ambienti di apprendimento multimediali, il convitto maschile ed il semiconvitto, con una particolare attenzione rivolta all’inclusione scolastica, promossa attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Durante l’Open Day, lo Staff scolastico per l’Orientamento ed il Personale di segreteria forniranno cortese assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione online; mentre il personale di segreteria sarà sempre disponibile presso la sede della Segreteria, sita in Locri, in Via I Maggio, 68.