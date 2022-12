Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria torna “Colora l’antico”, il laboratorio didattico per i bambini

Venerdì 30 dicembre torna al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’iniziativa “Colora l’antico”, dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, Il fortunato laboratorio didattico curato alla dottoressa Palma Buda è previsto dalle ore 16:00 alle ore 18:00: i piccoli disegnatori, dopo aver ridato vita e colore alle opere esposte al Museo, saranno guidati alla scoperta delle opere più importanti presenti nelle sale espositive. L’iniziativa è su prenotazione, per un massimo di 20 partecipanti accompagnati da un adulto, previo invio di una mail all’indirizzo: man.rc-biglietteria@cultura.gov.it

«Il MArRC è un Museo che non si ferma – commenta il direttore Carmelo Malacrino. Anche durante le festività natalizie tanti sono i Calabresi e i turisti che vi stanno giungendo, attratti dalla bellezza dei Bronzi di Riace. Prosegue anche la ricca programmazione natalizia, con iniziative rivolte a ogni fascia di età. Ringrazio la dott.ssa Buda, assistente AFAV del MArRC, che durante i laboratori pensati per i piccoli visitatori condivide, con entusiasmo, la conoscenza del nostro patrimonio, educando i bambini alla cultura e alla bellezza. Un ringraziamento che rivolgo, più in generale, a tutto il personale, impegnato in questi giorni ad assicurare la continua apertura al pubblico del Museo. Il MArRC, infatti, sarà aperto tutti i giorni dal 20 dicembre al 2 gennaio».

Si ricorda che il Museo Archeologico Nazionale è aperto con orario continuato dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) e che l’ingresso al Museo per i giovani visitatori fino ai 18 anni è sempre gratuito.