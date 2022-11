Il sindaco di Platì scomparso dai social

Riceviamo e pubblichiamo:

“Spett. Redazione,

con la presente vi rappresento che il Sindaco di Platì Dott. Rosario Sergi (dichiarato incandidabile dalla Cassazione) è letteralmente scomparso dai social. Il suo ultimo post su Facebook risale al 2 novembre e riguarda la commemorazione dei Defunti. Inoltre, i cittadini platiesi hanno notato che il Sindaco Dott. Rosario Sergi (e tutta l’amministrazione comunale) non ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre relative alla Giornata delle Forze Armate. Ciò è assolutamente inspiegabile in quanto il Sindaco Dott. Rosario Sergi ha sempre commemorato la Giornata delle Forze Armate e non solo, lo scorso 8 settembre il Sindaco Dott. Rosario Sergi ha anche partecipato alla commemorazione dei Caduti della Battaglia dello Zillastro (come documentato dalla stampa locale). Sul gruppo Facebook “Una voce per Platì” i cittadini si sono chiesti perché quest’anno il Sindaco Dott. Rosario Sergi non ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre e gli anni scorsi sì, con tanto di comunicati stampa e post sui social. Attendiamo risposta.

Saluti”

Rossi Giannina