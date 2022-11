Corso di formazione online per accompagnatori e guide turistiche promosso da “Sicilia TourLeaders”

Anche quest’anno l’Associazione SiciliaTourLeaders punta alla formazione professionale con un corso di aggiornamento online specifico dedicato ai professionisti del turismo (guide e accompagnatori turistici). Riconoscendo l’importanza di partecipare produttivamente all’evoluzione del mercato, SiciliaTourLeaders risponde alle nuove sfide del settore turistico offrendo un percorso formativo di alta qualità, in collaborazione con l associazione regionale BC Sicilia e il Centro di Lingua e Cultura Ellenica Ellinomatheia di Reggio Calabria. La tematica del corso fa riferimento al rapporto stretto tra Sicilia e Calabria, focalizzandosi su aspetti comuni nel campo della storia dell’arte, dell’archeologia, della religione e delle tradizioni popolari. Il programma è arricchito inoltre da una serie di visite guidate.

Il primo appuntamento sarà giorno 22 novembre alle 17:30 con una videoconferenza online dedicata allo sbarco in Sicilia del 1943 che sarà tenuta dal dott. Alfonso lo cascio, presidente regionale bcsicilia.

A seguire ci saranno 2 visite guidate:

Il 26 novembre alle ore 10 partire al Museo Diocesano di Catania e alla Mostra dedicata alla pittrice Sofonisba Anguissola, a cura della prof.ssa Maria Teresa Di Blasi.

Il 27 novembre alle ore 10 ci sarà la visita al museo dello sbarco in Sicilia presso il complesso delle ciminiere di Catania.

Il calendario di incontri continuerà fino a fine febbraio e si concluderà con un viaggio di due giorni in Calabria.

Sarà ancora una volta un’opportunità imperdibile per approfondire argomenti interessanti e originali, utile per tutti, sia per chi comincia a muovere i primi passi nel settore del turismo sia per chi già è attivo da molto tempo, ma vuole migliorarsi e crescere. Per ulteriori dettagli su programmi e calendari e per iscrizioni occorre inviare una mail a info@siciliatourleaders.com .