“Occhiuto non sta facendo bene per Reggio”. Il cdx litiga in Consiglio comunale: Minicuci lo critica, la Lega si spacca e Forza Italia prende le distanze

“Ritengo che Occhiuto abbia fatto bene su tante cose, ma su tante altre non sta facendo bene per la nostra città. Non sta facendo bene per il discorso della sanità. Potrà fare bene per l’aeroporto con i nuovi fondi. Da quando si è insediato però non ha parlato delle funzioni da attribuire alla Città metropolitana”.

L’intervento ieri di Antonino Minicuci apre il caso all’interno del centrodestra. Il già candidato sindaco di Reggio Calabria, scelto all’epoca da Matteo Salvini, e oggi consigliere comunale di minoranza in quota Lega ha apertamente criticato il governatore della Calabria sulla sanità, di cui è commissario, e sulle funzioni ancora non attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Non solo. Minicuci ha stigmatizzato anche l’intervento del presidente della Regione a piazza Duomo, avvenuto durante una iniziativa post elettorale di Forza Italia. Occhiuto, parlando del rapporto tra Regione ed enti, aveva criticato l’atteggiamento dei sindaci ff reggini, affermando “… è come dare perle ai porci”.

“Inelegante e poco istituzionale quello che ha fatto il governatore Occhiuto”, ha commentato Minicuci nella seduta di ieri, aggiungendo: “Credo che ci debbano essere delle scuse e che facciate bene a chiederle”.

Il capogruppo della Lega, Giuseppe De Biasi, ha tentato di smarcarsi dalle valutazioni del collega: “Nessuna concertazione e nessun dialogo all’interno del gruppo. Sono considerazioni strettamente personali”. A stretto giro, la risposta in Aula Minicuci: “Occhiuto sta facendo molto bene, tranne su sanità e funzioni alla Città metropolitana”, ha ribadito. “Mi auguro che faccia bene sull’aeroporto. Non ho concordato con De Biasi su Occhiuto? Io ho parlato col segretario regionale della Lega, se è ancora lui…“.

Una frase, quest’ultima, che aggiunge elementi alle fibrillazioni interne del Carroccio, uscito malconcio dall’ultimo appuntamento elettorale.

Chi ha preso immediatamente le distanze è Forza Italia, tramite il proprio capogruppo Federico Milia. Gli azzurri oggi hanno confermato il proprio pensiero, con una nota ancora più dura nei confronti dell’ex aspirante primo cittadino: “L’abbiamo sostenuto con convinzione, ma è evidente che non può più rappresentare in alcun modo i valori e la linea del Cdx“, scrivono i forzisti reggini.

“Durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale, a seguito delle dichiarazioni del Consigliere della Lega Nino Minicuci, che attribuiva al Governatore Occhiuto le responsabilità di non saper affrontare le emergenze nella sanità e su altre questioni, il gruppo di Forza Italia prende definitivamente le distanze”.

Gia ieri in aula il capogruppo Federico Milia, ha stabilito una posizione ferma e chiara nel suo intervento a nome del gruppo: “Ci dispiace che il consigliere Minicuci pensi questo, parla però a titolo personale, apprezziamo che anche il capogruppo della lega si sia ben guardato dal sottoscrivere certe dichiarazioni.

Il Presidente Occhiuto sta facendo un ottimo lavoro su tutti i fronti, e ha ragione a dire che con tutte le risorse messe a disposizione per la nostra Città, il fatto che restino inutilizziate sia solo a causa della totale incapacità dei due facenti funzioni e della maggioranza di centrosinistra che tiene in ostaggio una città”.

“Annunciamo quindi una volta per tutte che il consigliere Minicuci da questo momento in poi parlerà esclusivamente a nome suo, d’altronde non è la prima volta che Minicuci apre alla maggioranza, sopratutto – tuonano gli azzurri – quando si è trattato di sostenere il bilancio alla Città Metropolitana che è l’atto politico più significativo di un ente, ci siamo ritrovati a costatare il voto favorevole del Minicuci. L’abbiamo sostenuto con convinzione, ma è evidente che non può più rappresentare in alcun modo i valori e la linea del Cdx”.