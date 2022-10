Reggio Calabria, Milia (FI): ‘’Aggiornamento del regolamento Street Food entra in vigore, votato all’unanimità, promessa mantenuta’’

“Come promesso in campagna elettorale agli operatori del settore e ai cittadini, soprattutto ai più giovani, sono intervenuto in merito al regolamento dello Street food per portarlo al passo con i tempi, da ieri finalmente, a seguito del voto in aula è ufficialmente entrato in vigore.’’

A dirlo è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, la cui firma è apposta sull’emendamento che fa da stimolo all’Amministrazione Falcomatà per aggiornare finalmente quel regolamento sul commercio itinerante e lo street food, che era fermo da 20 anni.

“In una Città che, nonostante tutto, è palesemente a vocazione turistica non potevamo permetterci un regolamento fermo agli anni a cavallo tra ’90 e Duemila” dichiara l’esponente di Forza Italia che, dopo mesi dalla presentazione del suo primo emendamento riguardo le tempistiche, le modalità di lavoro e le postazioni degli operatori, ha raggiunto l’obiettivo sperato, richiesto a gran voce dagli operatori del settore.

Un settore, quello legato al food veloce ed itinerante, che in questi anni ha avuto un’espansione clamorosa, uno sviluppo importante e che è diventato centrale nell’economia di tutte le città che fanno del turismo la principale fonte di sostentamento.

“Dopo i continui confronti con gli uffici tecnici e con i colleghi di commissione finalmente ieri il nuovo regolamento ha superato l’esame dell’aula, passando all’unanimità fatto che rappresenta una vittoria per la nostra azione politica.

E’ stato votato all’unanimità anche un emendamento che amplia gli orari e giorni disponibili nei quali questi operatori potranno offrire i loro servizi’’

Aver stimolato l’Amministrazione comunale ad apportare queste importanti novità a Reggio Calabria è una vittoria per la mia attività politica ma al contempo per tutta la Città, perché permette di fare un passo avanti notevole in un settore divenuto ormai strategico in tutte le città del mondo, soprattutto quelle a vocazione turistica. La nostra opposizione – conclude il Capogruppo di Forza Italia – è sempre per il bene comune!”.