Fratelli d’Italia, la soddisfazione del circolo di Bovalino: “Partito più votato sia all’interno della coalizione che in termini assoluti”

“Il Circolo Fd’I di Bovalino esprime viva soddisfazione per la straordinaria affermazione della coalizione di centrodestra e per il risultato storico ottenuto da Fratelli d’Italia che, con il 26% di consensi, diventa ufficialmente il primo partito in Italia grazie alla coerenza, all’impegno e alla determinazione di Giorgia Meloni, che è riuscita a trasmettere concretezza e credibilità agli elettori esaltando il lavoro sui territori di candidati, dirigenti, militanti e simpatizzanti, consentendo di raggiungere

A Bovalino Fratelli d’Italia si è imposto come partito più votato sia all’interno della coalizione che in termini assoluti, arginando nettamente il Movimento 5 Stelle e distanziando tutti gli altri partiti. Un brillante risultato che ci rende orgogliosi, conseguito grazie ad una proposta credibile e convincente e all’encomiabile impegno profuso da tesserati e simpatizzanti ai quali va il mio personale ringraziamento. Con un grande lavoro di squadra a sostegno dei nostri candidati, abbiamo raggiunto nel nostro Comune percentuali in linea con l’importante dato nazionale e superiori alla media regionale e provinciale, sia alla Camera che al Senato.

Rimane il dispiacere per la mancata elezione dei candidati del territorio Giovanni Calabrese e Giovanna Cusumano, malgrado il grande impegno dimostrato e il notevole consenso ottenuto in tutta l’area Metropolitana. A loro sentiamo di esprimere il nostro ringraziamento per aver affrontato con coraggio, determinazione e tanto entusiasmo una difficile campagna elettorale. Siamo certi che saranno sempre al nostro fianco per affrontare e cercare di risolvere. insieme ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni, le tante emergenze del nostro territorio dalla sanità, al lavoro, al sociale, alle infrastrutture.

Una importante e convincente affermazione che non deve essere un punto di arrivo ma di partenza verso nuovi e ambiziosi traguardi, forti di una classe dirigente di qualità, sapientemente guidata dal Commissario Denis Nesci, che ha dimostrato di essere capace e pronta ad affrontare competizioni elettorali impegnative con risultati di assoluto rilievo e a proporsi con merito per ruoli di governo e di responsabilità.

Un sincero augurio di buon lavoro va a tutti i parlamentari eletti di Fratelli d’Italia, in modo particolare a Wanda Ferro e Fausto Orsomarso, e degli altri partiti della coalizione. Siamo certi che continueranno a lavorare con impegno e competenza e con grande senso di responsabilità verso un così ampio elettorato”.

Così Bruno Squillaci, vice commissario provinciale Fratelli d’Italia e commissario del circolo

Fratelli d’Italia Bovalino.