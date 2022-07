Pasquale Cicciù: “Pista ciclabile Reggio diventata gabinetto per cani”

Riceviamo e pubblichiamo:

SEGNALO CHE LA PISTA CICLABILE LATO SUD VIALE CALABRIA (tra via s.Giuseppe e via Gebbione) è tutto tranne che una pista ciclabile. È diventata passeggio di possessori di cane che fanno i loro bisogni (dalla mattina alla sera) a terra e sui dissuasori gialli. Addirittura i pedoni, i ciclisti, i disabili in sedia a rotelle camminano lungo la strada per evitare la puzza di urina e le feci dei cani. Segnalo anche altri luoghi gabinetto per cani: Parco 13 giugno 1999, via P. Suraci, via Cassino, via S.Giuseppe etc. Una possibile soluzione potrebbe essere la pineta abbandonata che sta nelle traverse di via Cassino adibita a luogo per cani.

Ho più volte detto amichevolmente ai possessori di cani che questa cosa non è giusta, fanno orecchie da mercante e sono pure infastiditi. URGONO CONTROLLI E MULTE ed anche una bella pulita a tutta la pista ciclabile priva di manutenzione.

Pasquale Cicciù