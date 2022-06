Salvataggio nel Siracusano, parte dei migranti sbarcheranno a Reggio Calabria

Completato il trasbordo degli oltre 500 migranti raggiunti dai mezzi della Guardia costiera italiana, da una motovedetta della Guardia di Finanza, con il supporto di due navi mercantili, dopo essere stati intercettati a oltre 90 miglia a sud est di Porto Palo, nel Siracusano.

Stanotte tra le 22 e le 23 a Pozzallo arriveranno due motovedette (Gdf e Cp 325) e domattina alle 7 un mercantile con 280 migranti complessivi. La nave mercantile attendera’ in rada il trasbordo senza entrare in porto a Pozzallo. Gli altri migranti sono destinati in parte a Catania e in parte a Reggio Calabria (sono a bordo di un’altra motovedetta della Guardia costiera e di un mercantile).