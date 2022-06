Platì (RC), al via il progetto pilota del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Si è dato avvio da parte della Prefettura di Reggio Calabria, con l’affidamento dei servizi professionali a supporto dell’Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria nell’ambito del PON LEGALITA’ 2014/2020 ASSE 5 – AZIONE 5.1.1. al fine della realizzazione di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa di prevenzione e lotta alla corruzione da parte degli Enti Locali del territorio metropolitano.

In particolare, il progetto prevede l’attivazione di una Task Force di esperti per l’erogazione di servizi in materia di predisposizione, analisi e revisione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione a supporto di numero sei enti locali selezionati dalla Prefettura per la durata di dodici mesi.

“Accogliamo con entusiasmo questo progetto pilota, che ci vede coinvolti insieme ad altri cinque comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria, coscienti del valore del Piano per l’Amministrazione Comunale che rappresento”, commenta il sindaco Rosario Sergi.

“Attraverso il Progetto miglioreremo la programmazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione ed avremo – prosegue il primo cittadino – un aiuto concreto per realizzare quell’approfondimento di ricerca e studio che ci porterà a rendere le procedure amministrative più fluide, tale da ottimizzarne l’economicità e l’efficienza dei processi, con l’obiettivo che Platì diventi avamposto di legalità ed esempio di trasparenza amministrativa per tutto il territorio metropolitano.

Ringraziamo l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Sua Eccellenza il Prefetto Massimo Mariani, per il fattivo e concreto supporto alle attività amministrativa dell’Ente”.