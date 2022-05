Presidente onorario ANPI Smuraglia: il cordoglio della sezione reggina “Condò”

La sezione reggina ANPI “Ruggero Condò” esprime profondo cordoglio per la morte di Carlo Smuraglia, partigiano, senatore, avvocato e presidente onorario ANPI.

“Lo ricordiamo per il suo contributo sul campo alla Resistenza partigiana e alla Liberazione dal nazifascismo; per il suo impegno civile animati dai valori partigiani dentro le istituzioni e nella sua professione di giurista; per la sua appassionata testimonianza della memoria resistente e della perpetuazione nel presente di quella grande stagione a difesa ed attuazione della Costituzione democratica e antifascista nata dall’abbattimento del regime mussoliniano” si legge in una nota. Appassionata testimonianza che abbiamo potuto apprezzare anche a Reggio, dove per ben due volte Smuraglia è stato per tenere due lectio magistralis agli studenti e studentesse della Città Metropolitana, in occasione delle quali ha incontrato in tutto mille giovani, facendo capire loro cosa sia stata la Resistenza e come essa vada praticata ogni giorno esaltandone i valori” è la conclusione del comunicato della sezione “Condò”.