SS 106 Jonica a Crotone, al via i lavori della rotatoria “Le Spighe”

Anas ha dato concreto avvio ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria al km 249,400 della SS 106 Jonica, nel Comune di Crotone, all’incrocio con le vie “Avogadro” e “Corridoni”, nei pressi del Centro Commerciale “Le Spighe”.

L’intervento prevede la trasformazione dell’attuale quadrivio in una rotatoria a quattro rami, al fine di potenziare la sicurezza e la fluidità del traffico. I lavori comprendono il rifacimento completo della sovrastruttura stradale, la sistemazione dell’isola centrale e delle opere di finitura, l’adeguamento delle barriere di sicurezza lungo l’asse stradale e all’interno della rotatoria, la completa rivisitazione della segnaletica verticale e orizzontale e il ripristino dell’illuminazione dell’innesto con tecnologia a LED fotovoltaica.

L’intervento contribuirà a razionalizzare le manovre di svolta in uno degli snodi viari più rilevanti per la mobilità locale, facilitando l’accesso alle aree commerciali e produttive della zona e migliorando complessivamente la sicurezza della viabilità.