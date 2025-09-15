Due cuccioli uccisi a fucilate a Cotronei (KR). LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello: “Chi sa parli”

Un episodio atroce ha scosso la comunità di Cotronei (provincia di Crotone) dove, nella località denominata contrada Carusa, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due cuccioli, uccisi presumibilmente da colpi di fucile. A darne notizia è l’associazione locale In Primo Piano, che ha segnalato il ritrovamento, attivando la risposta delle forze dell’ordine e dei servizi veterinari dell’ASP, intervenuti per il recupero delle carcasse e per l’avvio degli esami autoptici presso l’Istituto Zooprofilattico, al fine di accertare le cause della morte.

LNDC Animal Protection condanna con fermezza un gesto così vile e inumano. È ripugnante che due vite innocenti vengano spezzate in modo così barbaro.

In seguito alla segnalazione della vicenda, LNDC Animal Protection ha sporto denuncia alle autorità competenti, e chiede che vengano svolte indagini accurate, rapide e trasparenti. Ogni ritardo o omissione rischia di compromettere la ricerca della verità e la certezza della responsabilità, che devono essere garantite.

L’associazione rivolge inoltre un appello alla cittadinanza tutta: chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona di contrada Carusa o disponga di immagini, video o testimonianze utili, anche anonime, contribuisca segnalando alle forze dell’ordine o rivolgendosi a LNDC scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org. Ogni frammento di informazione può risultare decisivo per identificare il colpevole.

“Due cuccioli uccisi non sono solo numeri: sono vite spezzate, affetto negato e violenza gratuita”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Pretendiamo giustizia per loro, non possiamo tollerare che episodi simili diventino ordinaria cronaca. Vogliamo che la legge agisca con severità contro chi uccide animali indifesi.“

LNDC Animal Protection continuerà a monitorare lo svolgimento delle indagini, auspicando che l’autopsia venga eseguita celermente, che la responsabilità penale sia accertata e che la comunità locale non resti in silenzio di fronte a tali atrocità.