Carabinieri scoprono piantagione di cannabis a Isola Capo Rizzuto (KR)

Una vasta coltivazione di marijuana composta da 650 piante, ciascuna alta circa due metri, e’ stata scoperta dai carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto nella frazione Marinella del comune di Isola Capo Rizzuto. I militari hanno arrestato l’uomo che curava la piantagione in un terreno di sua proprieta’ un 36enne del luogo con l’accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le piante erano occultate tra i campi e la vegetazione della zona, caratterizzata dalla scarsa presenza di abitazioni. La cannabis era suddivisa in filari all’interno di un campo di mais, per superare un eventuale controllo non approfondito. A insospettire i militari sono stati i movimenti sospetti notati nella zona.

Le piante sono state quindi estirpate e sottoposte a sequestro, per la successiva distruzione dopo le analisi di rito. L’uomo e’ stato tradotto presso il carcere di Crotone, dove si trova a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Nei giorni scorsi un’altra vasta piantagione di marijuana era stata scoperta anche in questo caso nelle campagne di Isola dalla Guardia di finanza: oltre 700 piante che avrebbero fruttato circa 3 milioni di euro sul mercato degli stupefacenti. Arrestato un 59enne del posto.

