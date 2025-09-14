Leo Barberio (PD): “Inaccettabili le condizioni della Guardia Medica di Pallagorio, subito una sede alternativa”

“La denuncia dei consiglieri comunali di minoranza di Pallagorio sulla condizione della Guardia Medica non può restare inascoltata. Parliamo di un presidio sanitario che dovrebbe rappresentare sicurezza e prossimità per i cittadini delle aree interne, e che invece oggi versa in condizioni indegne: polvere, calcinacci, disordine, ambienti che non possono garantire né la serenità del personale né la dignità dei pazienti.

Non basta giustificarsi con i lavori in corso: il sindaco e la commissaria Calamai trovino immediatamente una locazione temporanea per risolvere il problema. Hanno il potere di farlo e se, come sembra, rinunceranno a questa battaglia di diritto sarà l’ennesima dimostrazione di come gli esponenti e i manager di forza Italia puntino solo a ridurre i presidi sanitari e non a governare il territorio

La sanità di prossimità è stata fortemente penalizzata nelle aree interne e ogni ulteriore disattenzione si traduce in un arretramento dei diritti fondamentali dei cittadini. Non possiamo rassegnarci a una sanità di serie B: i cittadini di Pallagorio, come tutti i calabresi, meritano servizi sanitari efficienti e rispettosi della loro dignità”. Lo afferma in una nota Leo Barberio, Segretario di Federazione Pd Provincia di Crotone, candidato al Consiglio Regionale nella lista PD del collegio centrale.