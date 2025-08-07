Melissa celebra la Giornata Mondiale del Salvataggio Acquatico

La Bandiera Blu non è soltanto un riconoscimento simbolico, ma l’espressione concreta di un impegno quotidiano per la sicurezza, l’educazione ambientale e l’inclusività. Lo dimostra ancora una volta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Luca Mauro che, nei giorni scorsi, ha celebrato con grande partecipazione la Giornata Mondiale del Salvataggio Acquatico, promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE), coinvolgendo cittadini, turisti e operatori del settore in una vera e propria lezione a cielo aperto sulla prevenzione degli incidenti in mare.

UN EVENTO EDUCATIVO DI GRANDE VALORE CIVICO

La spiaggia Bandiera Blu di Torre Melissa si è trasformata in un centro operativo per la sensibilizzazione alla sicurezza balneare. L’evento ha rappresentato un momento di grande valore educativo e sociale, volto a diffondere la cultura della prevenzione e della responsabilità. Protagonista indiscussa della giornata è stata l’Associazione di Protezione Civile di Melissa, che ha effettuato dimostrazioni di salvataggio marittimo e primo soccorso, con l’impiego di mezzi e personale altamente specializzato.

MAURO: PREVENZIONE È CULTURA. IL MARE VA VISSUTO, MA ANCHE RISPETTATO

Ringrazio l’Associazione di Protezione Civile di Melissa per la professionalità e la disponibilità dimostrate anche in questa occasione – sottolinea il Sindaco Luca Mauro. La loro presenza – aggiunge – è garanzia di sicurezza e punto di riferimento per tutta la comunità. La prevenzione è un dovere collettivo, eventi come questo aiutano a costruire consapevolezza e a promuovere comportamenti responsabili. Il mare è una ricchezza da vivere, ma anche da rispettare, con attenzione e prudenza. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza dell’adesione del Comune di Melissa all’iniziativa FEE, che ha coinvolto tutti i Comuni Bandiera Blu in una campagna unitaria per la diffusione della cultura della sicurezza in mare.

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIVITÀ: NUOVI SERVIZI NELLA SPIAGGIA BANDIERA BLU

Sempre nell’ambito del progetto Bandiera Blu, l’Amministrazione ha annunciato l’attivazione di nuovi servizi volti a rendere le spiagge di Melissa sempre più accessibili e inclusive. Sono infatti state installate quattro discese a mare per persone con disabilità in punti strategici: nella zona sud del lungomare, all’uscita del sottopasso pedonale centrale e in due aree della pista ciclabile. Inoltre, sono ora disponibili quattro sedie Job per facilitare l’ingresso in acqua alle persone con mobilità ridotta.

UNO SPAZIO DEDICATO ANCHE AGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Nel segno di una fruizione sempre più attenta e rispettosa delle esigenze di tutti, è stata anche organizzata una spiaggia dedicata ai cani, la nuova Bau Beach, che arricchisce l’offerta turistica pet-friendly del territorio.

TERRITORIO SEMPRE PIÙ CONSAPEVOLE E ORGOGLIOSO DELLE SUE BANDIERE

La Giornata Mondiale del Salvataggio Acquatico ha confermato ancora una volta l’impegno del Comune di Melissa nel coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza e inclusività. Un cammino coerente con i riconoscimenti ottenuti – 15 Bandiere Blu, 10 Bandiere Verdi e la Bandiera AMI Green – e con la visione di una destinazione turistica moderna, responsabile e attenta al benessere collettivo. Tutti siamo invitati a partecipare e contribuire, ogni giorno, – conclude il Sindaco Mauro – a costruire una comunità più forte, informata e consapevole.