Crotone, implementato il servizio di trasporto urbano nelle domeniche di agosto e fino al 7 Settembre

Sarà implementato, nelle domeniche di agosto e fino al 7 settembre, il servizio di trasporto pubblico per collegare il centro cittadino con i lidi balneari e le spiagge libere del lungomare cittadino.

Servizio operativo, a cura di Romano Autolinee, ogni domenica a partire dal 10 agosto fino al 7 settembre 2025.

Lo comunica l’assessore al Turismo Giovanna Lamanna.

L’implementazione delle corse ha l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile e offrire un’alternativa comoda per cittadini e turisti che desiderano trascorrere la giornata al mare.

I bus partiranno con corse regolari andata e ritorno dalle ore 11.00 da Corso Mazzini, con fermate principali in piazza Pitagora, via M. Nicoletta, via XXV Aprile via Gallucci, viale Gramsci, Casarossa per arrivare fino al lido Atlantis

Nel pomeriggio previste corse andata e ritorno a partire dalle ore 15.30 e fino alle ore 17.30 (andata) e 17.50 (ritorno)

“Prevedere corse del trasporto pubblico anche la domenica verso il mare, precedentemente non era previsto, ritengo sia un servizio utile che renda più semplice e accessibile la fruizione delle nostre spiagge anche a chi non dispone di un mezzo proprio e allo stesso tempo si propone di decongestionare il traffico veicolare” dichiara l’assessore Lamanna

Tra l’altro il biglietto per questo servizio di trasporto urbano avrà, di domenica, un costo minore rispetto ai giorni feriali.