Asp di Crotone: grande partecipazione all’evento scientifico sulle tecniche anestesiologiche innovative per pazienti ad alto rischio chirurgico

Oltre 110 professionisti fra anestesisti chirurghi ed infermieri, provenienti da tutta la Calabria. L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha promosso un importante evento scientifico dedicato alle tecniche anestesiologiche innovative da applicare a pazienti ad alto rischio chirurgico. Il convegno ha riscosso una notevole partecipazione di professionisti intervenuti dalle varie Asp regionali, i quali hanno sottolineato il proprio gradimento per le tematiche affrontate.

Da circa due anni, infatti, l’ospedale San Giovanni di Dio – si legge in un comunicato stampa dell’Asp di Crotone – risulta uno dei pochi centri che in Italia si occupano delle pratiche di awake Anesthesia, le quali permettono a pazienti con particolari fragilità di poter affrontare un intervento chirurgico, favorendo un decorso post operatorio migliore, con minori tempi di degenza ed in assenza di dolore. L’evento, diretto dal dottore Giovanni Cosco e dal responsabile scientifico Tommaso Sorrentino, ha visto la partecipazione di numerosi ed illustri relatori e moderatori.

La direzione strategica dell’Asp, guidata dal Commissario straordinario Antonio Brambilla, ha espresso la sua soddisfazione per gli ottimi riscontri ricevuti e per la conferma del fatto che la sanità crotonese riveste un ruolo importante nel panorama regionale.