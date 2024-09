Terzo Motoraduno organizzato dall’Associazione Japyx Asd, a Isola Capo Rizzuto

Nonostante il meteo degli ultimi giorni ci ricordi l’arrivo dell’autunno, il clima estivo continua a farsi sentire, e con esso la voglia di divertimento. Questo weekend, infatti, vi aspettiamo a #LeCastella, nell’area del porto turistico (Arena del Mare), per il 3° Motoraduno organizzato dall’Associazione Japyx Asd, con il patrocinio del Comune di Isola Capo Rizzuto e della Federazione Motociclistica Italiana. Sarà un evento ricco di appuntamenti per grandi e piccini, all’insegna della passione per le due ruote e del divertimento.

Si inizia sabato 21 settembre alle ore 16:00 con l’apertura delle iscrizioni al motoraduno, accompagnate da un programma di intrattenimento per i più piccoli, tra giochi e gonfiabili, tutto a ritmo di musica. Dalle 17:00 alle 19:00 spazio all’emozione con “Vento in Faccia”, mentre i più piccoli potranno godersi un delizioso Nutella Party. Nel frattempo, i partecipanti potranno assaporare una degustazione di pescato a km 0 offerta dal ristorante #Poseidon. Sempre nello stesso orario, sarà possibile visitare il Museo del Mare, che aprirà le sue porte in esclusiva per i partecipanti e i visitatori del motoraduno. La serata proseguirà alle 20:00 con la tradizionale sagra del Covatello e si concluderà in bellezza con il concerto degli Astiokena , pronti a farvi ballare e divertire con la loro energia.

Domenica 22 settembre si riparte di buon mattino, con la riapertura delle iscrizioni alle ore 8:00 e una colazione offerta dal Moto Club. Alle 10:30 è previsto il suggestivo motogiro fino a #CapoRizzuto, che culminerà con la benedizione dei caschi. Dopo il rientro a Le Castella e una sosta per le foto di rito presso il Castello Aragonese, si tornerà in Darsena alle 15:00, dove si terranno giochi e attività varie, fino al gran finale con la torta e le premiazioni.