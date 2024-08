Kroton Jazz Festival 2024, ecco i concerti in programma

“Non vedo l’ora, come tutti, di poter essere spettatore del Festival Kroton Jazz Festival 2024. Non c’è miglior modo per valorizzare una città, un sito turistico del farlo vivere, creando momenti esperienziali attraverso i quali i visitatori possano percepire, sentire la vera anima, la vera essenza di quel luogo. Questo compito, non è stato certamente semplice per l’Amministrazione Comunale riuscire a realizzare un cartellone di tutto rispetto che si impone nella scena regionale e non solo, a cui va tutta la mia riconoscenza da calabrese. I concerti di grande spessore artistico-culturale, con Grandi Artisti considerati dalla critica come dei massimi esponenti nazionali e internazionali saranno in scena dall’8 all’11 agosto p.v. che riusciranno, con la loro capacità di toccare le emozioni, a dare valore aggiunto al territorio, dando vita a momenti unici e indimenticabili. Il jazz è una filosofia artistica che ricerca nella massima libertà espressiva la propria ragion d’essere. La programmazione del Kroton Jazz Festival è un progetto volto a rappresentare il Jazz in tutte le sue sfumature e contaminazioni, che offre un’occasione unica per scoprire i grandi protagonisti del jazz italiano e internazionale. Aggiungo infine che ogni giorno vi saranno due grandi Eventi il primo alle ore 21,00 e il secondo alle ore 22,30 nel meraviglioso scenario della Villa Comunale della Città, inserita nel complesso della cinta muraria del Castello di Carlo V, un polmone verde che al suo interno racchiude diverse piante che crescono rigogliose grazie al clima mediterraneo. Il mio invito a tutti i calabresi e soprattutto ai turisti presenti in Calabria nel periodo del Festival, è quello di di visitare la città di Crotone , città del buon cibo, città di mare, città di storia, città della cultura. Una garanzia di qualità!”.

Così, in una nota, il direttore artistico del Lamezia Jazz Festival, Egidio Ventura.

Tutti i concerti saranno gratuiti, fatta esclusione per il concerto in anteprima. Qui di seguito il programma:





Il 7 agosto l’anteprima del festival con il concerto di Tosca, una delle più raffinate e fini interpreti della musica italiana. Avvio della prevendita sul circuito Ticket one.





L’8 agosto si apre con il concerto del Trio di Walter Ricci, popolare crooner campano, con il progetto “Naples Jazz”. Subito dopo il progetto di altissimo profilo del grande sassofonista Stefano Di Battista, dedicato alle musiche di Ennio Morricone.





Il 9 agosto il concerto di Eleonora Strino, astro nascente della chitarra jazz al femminile. A seguire il