Crotone, sequestrati 71 grammi di eroina: due arresti

Due persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da personale della Squadra mobile di Crotone che ha anche sequestrato complessivamente 71 grammi di eroina.

Nel corso di un servizio antidroga, gli investigatori hanno effettuato una serie di appostamenti nel quartiere Fondo Gesù, nei pressi di abitazioni di persone ritenute dedite all’attività di spaccio, tra cui quella di un 21enne, dove sono stati notati movimenti sospetti. Uscito dalla propria abitazione, l’uomo, dopo essere salito velocemente in auto, ha cercato di allontanarsi, ma e’ stato raggiunto e bloccato e trovato in possesso di 20 dosi di eroina già pronte per la vendita al dettaglio.

Nel contempo, altri agenti hanno fatto ingresso nell’appartamento dal quale il giovane era appena uscito, sorprendendo un 22enne intento a confezionare altre dosi di sostanza stupefacente dello stesso tipo. Nell’abitazione è stato rinvenuto anche vario materiale da confezionamento, nonché diverse banconote di piccolo taglio, per un totale di circa 1500 euro, ritenute provento della vendita della droga.